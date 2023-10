Medio Oriente: Blinken, 10 cittadini Usa rimangono dispersi, alcuni sono tra gli ostaggi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci i cittadini statunitensi che rimangono dispersi, a seguito dell’esplosione del conflitto tra Israele e il movimento palestinese islamista di Hamas. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Alcuni di questi sono tra gli ostaggi presi da Hamas, e stiamo facendo il possibile per riunirli alle famiglie”, ha detto, aggiungendo che il governo federale sta anche continuando a lavorare per garantire un passaggio sicuro ai civili che vogliono fuggire dalla striscia di Gaza. (Was)