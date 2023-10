Iraq: milizie sciite rivendicano nuovo attacco con droni contro base Usa di Harir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a questo pomeriggio, non risultavano coinvolti miliari italiani negli attacchi delle milizie sciite alle basi statunitensi in Iraq e in Siria. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", la situazione è costantemente monitorata e al momento è sotto controllo. L'Italia è presente in Iraq nell'ambito di due missioni contro lo Stato islamico (Is). La prima è l'Operazione Prima Parthica, che rappresenta il contributo nazionale alla Coalizione internazionale per il contrasto all'Is, con un totale di 1.100 militari. L'Italia prende parte dal 2014 alla Coalizione multinazionale denominata “Operation Inherent Resolve” (Oir, composta da 84 nazioni e cinque organizzazioni internazionali) contro i membri dell'Is operanti in Iraq e Siria. Inoltre, l'Italia fa parte anche della missione Nato, nell'ambito della Coalizione anti Is, svolgendo compiti di addestramento e capacity building. Attualmente la consistenza massima annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione è di 280 militari e 25 mezzi terrestri, secondo quanto si legge sul sito del ministero della Difesa. (Res)