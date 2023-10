Medio Oriente: delegazione del Senato Usa è in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione bipartisan di senatori statunitensi, guidata dal repubblicano John Thune e dal democratico Ben Cardin, è arrivata in Arabia Saudita per una visita diplomatica. I parlamentari Usa, riferisce una nota, incontreranno diversi funzionari del governo di Riad. Alla delegazione hanno aderito anche i senatori repubblicani Lindsey Graham, Katie Britt e Dan Sullivan, oltre ai democratici Richard Blumenthal, Cory Booker, Chris Coons e Jack Reed. “Stati Uniti e Arabia Saudita hanno un interesse comune a mantenere al stabilità e la sicurezza della regione del Golfo”, si legge nel comunicato. (Was)