Suppletive: Meloni, Galliani scelta migliore per prendere posto di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Berlusconi ha lasciato un’eredità forse impossibile da raccogliere, ma quando con gli amici del centrodestra abbiamo dovuto indicare la persona candidata a prendere il suo posto in Senato non abbiamo avuto molti dubbi. La nostra scelta è caduta su Adriano Galliani. “Nessuno meglio di lui potrà rappresentare questo territorio in Parlamento”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'evento elettorale per le suppletive al Senato di Adriano Galliani a Monza. “Adriano conosceva come nessun altro Berlusconi, ha costruito con Berlusconi grandi cose e ha portato avanti insieme a lui una straordinaria carriera imprenditoriale e manageriale. Come la sfida, vinta, di riuscire a portare il Monza calcio per la prima volta in serie A. Adriano ha costruito insieme a Berlusconi quest’impresa, sportiva e imprenditoriale, e lo ha fatto perché è una grande uomo di sport, un bravissimo manager, un monzese doc innamorato della sua Monza e della sua Brianza”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Nessuno meglio di lui potrà continuare a sostenere il nostro governo, con la stessa tenacia e lo stesso spirito di Silvio Berlusconi. Per questo mi rivolgo ai cittadini di Monza e della Brianza: nelle prossime ore spiegate a tutti i vostri amici che domenica e lunedì c’è un appuntamento importante: il 22 e il 23 ottobre andate a votare e scegliete ancora una volta il centrodestra unito con Adriano Galliani”. (Rin)