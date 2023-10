Business news: Croazia, a Zagabria stipendio medio netto di 1.309 euro nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio lo stipendio medio netto nella capitale croata Zagabria ammontava a 1.309 euro, un calo nominale dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente ma un aumento del 12,8 per cento rispetto a un anno fa. Lo dicono i dati del dipartimento di statistica dell'Ufficio comunale per la pianificazione strategica e lo sviluppo della capitale. Rispetto allo stipendio medio mensile di luglio in Croazia, che ha raggiunto i 1.141 euro, lo stipendio netto medio pagato a Zagabria è stato di 168 euro più alto. Lo stipendio mediano si aggira invece sui 1116 euro, il che significa che metà degli stipendi pagati sono inferiori e metà sono superiori a tale importo. Lo stipendio netto mensile medio più alto per dipendente a luglio 2023 è stato pagato nell'attività di estrazione di petrolio greggio e gas naturale, per un importo di 2.108 euro. Lo stipendio più basso per dipendente è stato invece pagato nella produzione di pelle e prodotti correlati, per un importo di 708 euro. (Seb)