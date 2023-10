Business news: Spagna, Ohla si aggiudica costruzione ospedale a Valencia per 30 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Ohla si è aggiudicata la costruzione del nuovo ospedale Vithas Valencia Turia per oltre 30 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda spagnola in un comunicato, questo ospedale avrà una superficie totale costruita di 27.241 metri quadrati ed il nuovo edificio sarà composto da due piani sotto il livello del suolo per il parcheggio e altri usi, e da sei piani per l'uso ospedaliero. Sarà inoltre dotato di parcheggio per le emergenze e per il personale, piazzale di manovra, servizi generali, farmacia, laboratorio e fisioterapia, diagnostica per immagini, box, sala polivalente, area Tac e risonanza magnetica. (Spm)