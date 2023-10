Business news: Spagna, Grenergy vende 2 impianti fotovoltaici ad Allianz per 270,6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Grenergy ha venduto due impianti fotovoltaici in Spagna da quasi 300 megawatt (MW) complessivi ad Allianz Capital Partners per 270,6 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", la transazione, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, dovrebbe chiudersi entro giugno 2025. L'entrata in funzione di entrambi gli impianti è prevista per la seconda metà del 2024 e Grenergy si occuperà anche delle attività di gestione e manutenzione, nonché della gestione dell'asset durante la vita utile degli stessi. (Spm)