- Il Pil della Grecia è cresciuto nel 2022 del 5,6 per cento rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati rivisti dell’Istituto di statistica ellenico (Elstat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Lo scorso anno, le importazioni di beni e servizi sono aumentate del 7,2 per cento, mentre le esportazioni del 6,2 per cento. (Gra)