Business news: "El Economista", Acs mette in vendita Clece per 700 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Acs ha incaricato Bank of America di guidare la vendita di Clece, la sua divisione che si occupa di servizi di manutenzione di edifici e luoghi pubblici, per circa 700 milioni di euro. Lo riferiscono fonti del settore al quotidiano "El Economista". Il processo di vendita di Clece è in fase iniziale e durerà fino al 2023. La portata e la struttura della cessione dipenderanno dall'interesse ricevuto dai potenziali acquirenti, che si prevede includeranno sia fondi d'investimento che gruppi industriali. In questo modo Acs dà continuità alla strategia della multinazionale di concentrarsi sulla costruzione e sulla gestione delle infrastrutture di trasporto, con il business autostradale attraverso Abertis e Iridium come priorità, e sulle energie di ultima generazione e rinnovabili. Su questa linea, alla fine del 2021 ha finalizzato la cessione della filiale di servizi industriali Cobra alla francese Vinci per oltre 4,8 miliardi di euro. (Spm)