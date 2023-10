Business news: Eurostat, inflazione greca a settembre a 2,4 per cento, quarto tasso più basso dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre il tasso d’inflazione in Grecia si è attestato al 2,4 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Eurostat sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo, ripresi dal quotidiano “Kathimerini”. Il tasso di inflazione registrato dal Paese corrisponde al quarto più basso dell’Unione europea. Tuttavia, la Grecia si trova al primo posto tra i 27 Stati membri per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo su base mensile, in aumento a settembre dell’1,9 per cento rispetto ad agosto. Il motivo principale, secondo i dati dell’Eurostat, riguarda la crescita del costo dei prodotti alimentari, che su base annua ha raggiunto il 9,6 per cento. A subire il maggior aumento dei prezzi sono stati formaggio, riso e olio d’oliva. (Gra)