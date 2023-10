Medio Oriente: Macron, inviati messaggi “molti diretti” a Hezbollah per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha inviato messaggi “molto diretti” al gruppo sciita libanese Hezbollah per evitare un’escalation del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto stasera il presidente francese, Emmanuel Macron, citato dal quotidiano “Le Figaro”. “Abbiamo inviato messaggi a Hezbollah in modo, molto diretto tramite il nostro ambasciatore e i nostri servizi. Li abbiamo anche trasmessi alle autorità libanesi”, ha detto il capo dell’Eliseo. “C’è stato un lancio di razzi ma oggi non c’è stata alcuna escalation. Ma rimaniamo molto cauti. Trasmettiamo quotidianamente questi messaggi di moderazione”, ha aggiunto Macron. (Frp)