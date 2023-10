Business news: Regno Unito, crescita salariale a + 8,1 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari in Regno Unito sono aumentati a un ritmo più lento del previsto - pari all'8,1 per cento nei tre mesi fino ad agosto - rispetto al ritmo record dell'8,5 per cento di luglio e alle previsioni degli economisti che indicavano un andamento dell'8,3 per cento. È quanto riferisce l'Ufficio per le statistiche nazionali, secondo cui tali dati allentano la pressione sulla Banca d'Inghilterra affinché aumenti nuovamente i tassi di interesse prima della fine dell'anno. Ciò avviene il giorno dopo che il capo economista della Banca d'Inghilterra, Huw Pill, ha avvertito che è troppo presto per dichiarare vittoria nella lotta contro l'inflazione, un dato che si attesta ancora oltre il 6 per cento. (Rel)