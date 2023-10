Business news: Regno Unito, inflazione a settembre al 6,7 per cento, tasso invariato rispetto ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Regno Unito si è attestata al 6,7 per cento a settembre: il tasso resta invariato rispetto ad agosto. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio statistico nazionale (Ons). Gli analisti si aspettavano un leggero calo al 6,6 per cento. I mercati finanziari si aspettano che la Banca d'Inghilterra lasci i tassi d'interesse al 5,25 per cento al termine della riunione del direttivo prevista il 2 novembre. A settembre l'ente regolatore ha lasciato i tassi invariati in seguito a un calo inaspettato del tasso d'inflazione registrato ad agosto. (Rel)