Business news: Australia, a spagnola Cpb Contractors (Acs) riqualificazione base militare Woomera Range

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Cpb Contractors del gruppo Acs è stata selezionata dal Dipartimento della Difesa del governo australiano, in collaborazione con Downer, per intraprendere la progettazione del programma di riqualificazione della base di Woomera Range dell'aeronautica militare. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Ok Dario", Cpc sarà impegnata nella riqualificazione degli edifici, dei servizi e dello sviluppo delle infrastrutture e l'operazione avrà un valore stimato di circa 452,5 milioni di euro. Il complesso di Woomera Range si trova nell'Australia meridionale, a circa 450 chilometri a nord-ovest di Adelaide. (Spm)