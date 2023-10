Business news: Bosnia, stipendio netto ad agosto a 655 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Bosnia Erzegovina ad agosto è di 1.280 marchi convertibili (circa 655 euro), un aumento nominale dell'1,4 per cento (0,4 per cento in termini reali) rispetto al mese di luglio. Su base annua, invece, lo stipendio medio netto ad agosto è cresciuto dell'11,8 per cento in termini nominali e del 6,8 per cento in termini reali. In base ai dati forniti dall'Istituto di statistica nazionale, le retribuzioni medie più alte si sono registrate nelle attività di informazione e comunicazione (1.887 marchi; circa 965 euro), nella produzione e fornitura di elettricità, gas, riscaldamento e aria condizionata (1.828 marchi; 935 euro) e nelle attività finanziarie e assicurative (1.810 marchi; circa 926 euro). (Seb)