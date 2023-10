© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023, la banca spagnola Bankinter ha ottenuto un utile di 685 milioni di euro, il 59 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo quanto riferito in un comunicato, il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di poco più di 2 miliardi di euro, pari a un aumento del 32 per cento rispetto al periodo gennaio-settembre 2022. (Spm)