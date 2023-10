Piemonte 2024: confronto M5s-Pd, prove di campo largo rimandate e scoppia il caso Lo Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva essere l’incontro della svolta. Il primo mattone per sancire l’alleanza tra il Movimento 5 stelle, il Partito Democratico e la sinistra per tentare di giocarsi la difficile partita delle regionali del 2024 in Piemonte. E invece l’incontro organizzato dal vicecapogruppo alla Camera Marco Grimaldi si è trasformato in un botta e risposta che certo, non chiude la possibilità di un confronto, ma rimanda il possibile tavolo unitario a programmi definiti e nel frattempo rimette sul tavolo i nodi irrisolti dell’alleanza tra i Dem e i Pentastellati. Sul palco di Proxima, festa di Sinistra Italiana a Torino, c’erano da una parte Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, e dall’altra Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd pronta a candidarsi per le prossime elezioni regionali in Piemonte. Fino a quando la serata è rimasta concentrata sulle questioni nazionali le due rappresentanti progressiste hanno mantenuto posizioni simili, scambiandosi anche degli attestati di stima. Appendino ha riconosciuto che “la battaglia del salario minimo oggi è stata sincera” e che il “Pd è cambiato”. (segue) (Rpi)