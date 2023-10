Piemonte 2024: confronto M5s-Pd, prove di campo largo rimandate e scoppia il caso Lo Russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Gribaudo ha sottolineato che sono tante le battaglie comuni con i 5 Stelle. La situazione è precipitata quando il dibattito ha raggiunto la dimensione locale, dove sono emerse tutte le ruggini sviluppate in 5 anni di giunta 5 Stelle a Torino con il Pd all’opposizione. Ed è a quel punto che Chiara Appendino ha citato il convitato di pietra: il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Il sindaco di Torino è il primo promoter di Cirio, presidente del centrodestra, e questo mi preoccupa. La posizione di Lo Russo sul caso Roccella al Salone del libro era la stessa del presidente del Piemonte, Torino ha bloccato per prima la trascrizione delle nascite delle coppie omogenitoriali e sempre l’attuale sindaco ha approvato il progetto dell’ospedale al parco della Pellerina in accordo con il presidente di centrodestra. E poi ci sono delle cose che non posso dimenticare nel periodo in cui sono stata sindaca: Gtt stava per essere privatizzata e per me il trasporto deve rimanere pubblico”. Gribaudo ha ribattuto: “Sul Salone del libro con la segretaria Schlein siamo uscite in maniera chiara e netta. Siamo d’accordo su lavoro, sanità e altri temi: partiamo da ciò che ci unisce”. (segue) (Rpi)