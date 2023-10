Medio Oriente: Unrwa, Israele chiede l’evacuazione di cinque scuole a Gaza “il prima possibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) ha ricevuto da Israele l'avvertimento di sgomberare cinque scuole a Gaza "il più rapidamente possibile". Si tratterebbe di strutture scolastiche che si trovano a Gaza City vicino all’ospedale Al Ahli, recentemente colpito da un’esplosione - provocata probabilmente da un razzo palestinese caduto per errore, mentre i palestinesi accusano Israele di aver deliberatamente bombardato la struttura civile - che ha causato un numero tutt’ora incerto di morti: 470 secondo le autorità sanitarie palestinesi, tra le 50 e le 300 secondo fonti dell’intelligence occidentale. Intanto, la Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato di trovarsi di fronte a una "minaccia imminente" dopo che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'ospedale al Quds, usato come rifugio da migliaia di persone. (Res)