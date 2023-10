Usa: Tesoro, deficit di bilancio raddoppiato dal 2022 al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit federale statunitense ha registrato un forte aumento durante l’anno fiscale 2023, a causa delle pressioni derivanti dai tassi di interesse elevati e dalla crescente domanda di sussidi legati alla pandemia sulle finanze pubbliche. Stando ai dati pubblicati dal Tesoro, il deficit di bilancio federale si è attestato a 1.700 miliardi di dollari nel 2023, in aumento rispetto ai 1.370 registrati l’anno precedente. I numeri, tuttavia, prendono in considerazione anche il programma dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco, che però è stato bocciato dalla Corte suprema la scorsa estate. Nonostante ciò, il Tesoro ha comunque registrato il programma come un costo nel 2022, e come un risparmio nel 2023. Omettendo gli effetti legati al programma federale per il debito studentesco, il deficit si è attestato a circa duemila miliardi di dollari, contro i mille del 2022, quasi raddoppiando. “L’amministrazione Biden sta continuando a lavorare per portare la nostra economia su un percorso di crescita sana e sostenibile”, ha detto la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. (Was)