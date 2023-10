Medio Oriente: Macron, 7 francesi scomparsi, almeno uno è ostaggio di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei sette francesi scomparsi in Israele, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato uno almeno uno è stato preso in ostaggio dal movimento islamista palestinese Hamas. “La giovane Mia Shem è l'unica il cui status di ostaggio è confermato. Per gli altri sei c'è la presunzione che siano ostaggi, ma nessuna certezza”, ha detto il presidente. "Siamo fiduciosi: i canali che abbiamo sono quelli giusti e sono utili", ha aggiunto, sottolineando il "ruolo molto importante" svolto dal Qatar nella liberazione dei due ostaggi Usa. (Frp)