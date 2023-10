Business news: Slovacchia centrale nucleare di Mochovce completa attivazione terzo reattore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo reattore della centrale nucleare di Mochovce, in Slovacchia, ha superato il suo test finale ed è ora pienamente funzionante. Lo ha reso noto la compagnia Slovenske elektrarne (Se), che gestisce il sito. Il test è consistito in un periodo di 144 ore di funzionamento del reattore al 100 per cento della sua capacità nominale. “E’ con orgoglio e soddisfazione che annunciamo il successo del test finale del terzo reattore. L’unità 3 è un pilastro importante dei nostri sforzi per garantire un approvvigionamento sicuro e stabile di elettricità alla Slovacchia”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Se, Branislav Strycek. La fase di avviamento del reattore era cominciata a settembre 2022 con l’inserimento del combustibile nucleare nel reattore. A fine gennaio 2023, l’unità è stata collegata alla rete elettrica e ha cominciato a fornire energia. La produzione del reattore è stata gradualmente aumentata nei mesi successivi, fino a raggiungere il 100 per cento della capacità nominale dal 22 settembre. Il quarto reattore della centrale potrebbe entrare in funzione l’anno prossimo. (Vap)