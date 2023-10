Taiwan: Usa-Ue, stabilità nello stretto è cruciale, preoccupazione per abusi cinesi nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea hanno ribadito la necessità di garantire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del summit Usa-Ue che ha avuto luogo oggi alla Casa Bianca, al quale hanno partecipato il presidente Joe Biden, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Continueremo ad esprimere la nostra preoccupazione in merito agli abusi dei diritti umani e al lavoro forzato nella regione dello Xinjiang e in Tibet, ed esortiamo la Cina a rispettare gli impegni presi per quanto riguarda Hong Kong”, si legge nel documento. (Was)