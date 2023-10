Usa-Ue: leader a Washington, su acciaio e alluminio ancora non c’è accordo ma stiamo lavorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea continueranno a lavorare ad un accordo per combattere l’offerta in eccesso e l’impatto ambientale delle industrie che si occupano della produzione di acciaio e alluminio. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del summit Usa-Ue che ha avuto luogo oggi alla Casa Bianca, al quale hanno partecipato il presidente Joe Biden, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Nel corso degli ultimi due anni abbiamo fatto progressi importanti nell’identificazione dei Paesi responsabili dell’eccessiva offerta di acciaio e alluminio nei nostri mercati, e siamo ansiosi di continuare a lavorare”, si legge nella nota. (Was)