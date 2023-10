Business news: Grecia, export frutta e verdura a +13,7 per cento su base annua tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume relativo alle esportazioni di frutta e verdura in Grecia ha registrato nei primi otto mesi dell’anno un aumento del 13,7 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati dell’Istituto statistico ellenico (Elstat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. In particolare, rispetto al 2022, le spedizioni della verdura sono cresciute del 29,5 per cento, raggiungendo le 222 mila di tonnellate, mentre quelle della frutta sono cresciute del 10,8 per cento, attestandosi a circa 1 milione di tonnellate. (Gra)