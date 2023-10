Business news: Montenegro, a settembre inflazione media +7,9 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Montenegro nel mese di settembre sono aumentati in media del 7,9 per cento rispetto a un anno fa. Lo rivela l'Istituto di statistica nazionale (Monstat) secondo cui si è registrato un aumento dell'inflazione, dello 0,8 per cento, rispetto al mese di agosto. L'impatto maggiore sul tasso di inflazione mensile è stato l'aumento dei prezzi nei gruppi: carburanti e lubrificanti per autoveicoli, abbigliamento, combustibili solidi, scarpe e altre calzature. Secondo lo stesso Monstat, i prezzi al consumo nel periodo gennaio-settembre 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono invece in media più alti del 9,9 per cento. (Seb)