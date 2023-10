Serbia: Vucic, non credo verranno introdotte sanzioni contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato di "non credere che verranno introdotte sanzioni" contro il Paese a causa degli eventi di Banjska, in Kosovo. Ai cittadini il presidente ha detto di "non preoccuparsi e dormire sonni tranquilli". "Credo che riusciremo a mantenere la pace grazie alla forza del nostro Paese, del nostro esercito. Non credo che ci saranno sanzioni contro i nostri cittadini. Se qualcuno vuole prendere delle misure, e vedo che c'è una grande pressione sia interna che dall'estero, le prenderanno contro di me. La gente non deve preoccuparsi, non succederà nulla né in termini di visti né in termini di tenore di vita", ha detto Vucic ospite dell'emittente "Prva". Il capo dello Stato serbo ha quindi sottolineato che secondo lui "molti desiderano il peggio per il loro Paese" e che questi "non sono solo i rappresentanti dell'opposizione". "Tutti hanno un solo obiettivo: distruggere la Serbia e tutti coloro che vorrebbero aiutarla", ha detto Vucic. (Seb)