Kosovo: Settimana della lingua italiana, 7 giorni all’insegna della letteratura e dell’ambiente

- Torna la Settimana della lingua italiana nel mondo (16-22 ottobre 2023), tradizionale rassegna che ogni anno mobilita la rete culturale e diplomatico-consolare italiana all’estero. Per l’occasione, l’ambasciata d’Italia a Pristina e l’Istituto italiano di cultura di Tirana, competente anche per il Kosovo, presentano un articolato programma di eventi, con mostre, dibattiti e proiezioni pensati per un pubblico sia adulto che giovane. Tema della Settimana è “L’italiano e la sostenibilità”; l’obiettivo è di promuovere nel mondo, attraverso la lingua italiana, la cultura della sostenibilità portata avanti da un Paese all’avanguardia sulle tematiche ambientali. Al centro degli eventi anche la figura di Italo Calvino (1923-1985), tra i maggiori scrittori italiani del secondo Novecento, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Si tratta di un autore dal visionario pensiero ecologista che nelle sue opere ha spesso esplorato il rapporto tra uomo e natura e l’alienazione dell’individuo in città sempre più industrializzate. (segue) (Com)