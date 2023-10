Kosovo: Settimana della lingua italiana, 7 giorni all’insegna della letteratura e dell’ambiente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Settimana della Lingua italiana nel mondo si tiene ogni anno nella terza settimana di ottobre. Viene organizzata dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con i principali partner per la promozione linguistica (ministero della Cultura Mic, ministero dell’Istruzione e del merito Mim, ministero dell’Università e della ricerca Mur, Centro per il libro e la lettura Cepell, governo della Confederazione elvetica, Accademia della crusca, Consiglio generale degliiItaliani all’Estero Cgie, Comunità radiotelevisiva italofona, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, Rai Italia e Società Dante Alighieri). La Settimana è divenuta nel tempo la più importante rassegna su scala globale dedicata alla lingua italiana. Sin dalla sua istituzione nel 2001, questo appuntamento riceve annualmente l’alto patronato da parte della presidenza della Repubblica. (Com)