Serbia-Kosovo: Scholz, allentare la tensione

- Serbia e Kosovo “devono allentare la tensione”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che oggi prende parte a Tirana al vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, per il capo del governo federale tutti i Paesi della regione hanno una prospettiva di entrare nell'Ue. Al riguardo, Scholz ha evidenziato come sia “molto chiaro” che, “20 anni dopo la promessa di adesione” rivolta a questi Stati dall'Unione europea, “dovrà presto arrivare il momento perché ciò avvenga”. Nei rapporti tra Serbia e Kosovo, il cancelliere ha spinto per la stipula di un “trattato fondamentale” come “via di normalizzazione”. Il modello è l'intesa che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca raggiunsero nel 1972, con il riconoscimento reciproco quali Stati sovrani. Noto come “Trattato fondamentale”, l'accordo entrò in vigore nel 1973. (Geb)