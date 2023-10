Serbia: sondaggio, 41 per cento cittadini voterebbe per l’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le elezioni si svolgessero domani in Serbia, il 41 per cento dei cittadini voterebbe per una coalizione composta dai partiti di opposizione, mentre il 49 per cento sosterrebbe una coalizione guidata dal presidente in carica Aleksandar Vucic. Lo rivela l'ultima indagine pubblica effettuata dal Centro per la ricerca, la trasparenza e la responsabilità (Crta) dal 23 settembre al 5 ottobre, su un campione rappresentativo di 1544 intervistati. Secondo lo stesso sondaggio, il 10 per cento dei cittadini voterebbe per un blocco di opposizione di destra formato dai partiti dei Dveri, Zavetnici, nuovo Partito democratico della Serbia (Dss) e movimento per la Restaurazione del Regno di Serbia (Poks). Quasi un cittadino su due ritiene che il governo non abbia mantenuto la maggior parte delle promesse fatte prima delle ultime elezioni, mentre il 36 per cento degli intervistati ritiene che le promesse siano state in gran parte mantenute. Il problema più grande per i cittadini partecipanti al sondaggio è rappresentato dalla situazione economica, con i bassi standard di vita, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. Il Kosovo è stato indicato come il primo problema da affrontare dal 23 per cento dei cittadini. (Seb)