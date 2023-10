Balcani: il Processo di Berlino a Tirana rafforza convergenze tra Paesi regione e Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la questione sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina resta ancora aperta, la comunità europea continua a spingere sulla via della diplomazia. La volontà di avvicinare sempre più l’Unione europea alla regione, nonostante la difficoltà, è testimoniata dall’accordo firmato in occasione del Processo di Berlino per la realizzazione a Tirana di un campus del Collegio d’Europa, istituto fondato nel 1949 per gli studi post-universitari negli affari europei. A siglare l’intesa sono stati il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, e il rettore del Collegio d’Europa, Federica Mogherini. Il campus principale dell’istituto universitario post-laurea si trova a Bruges, in Belgio, mentre un secondo centro è presente a Natolin (Varsavia), in Polonia. Una terza struttura a Tirana, ha evidenziato Mogherini, rappresenta “un’occasione speciale per portare qui tanti giovani da tutta Europa e non solo”. Il premier albanese Rama, da parte sua, ha evidenziato che l’Ue “è una benedizione per tutti i nostri Paesi, la fonte più profonda di conoscenza su come costruire le istituzioni”. “Pertanto, la costruzione di istituzioni democratiche non può essere realizzata se non c’è l’Ue che ti insegna come farlo”, ha aggiunto il primo ministro albanese. Il Processo di Berlino è stato un’occasione, per l’Unione europea e i Paesi di Balcani occidentali, di tornare a discutere degli obiettivi comuni, dei passi compiuti e di quelli ancora da fare per rendere possibile l’allargamento. Secondo Rama, il vertice si è concluso "con discussioni fruttuose, scambi aperti e un vero senso di amicizia”. (Res)