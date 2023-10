Kosovo: Kurti, impegnati a garantire sicurezza nazionale ma Serbia resta una minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni del Kosovo si impegnano ogni giorno per costruire una società e uno Stato sicuri, ma la Serbia rimane una minaccia per la stabilità nazionale. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Albin Kurti all'Accademia del Kosovo per la pubblica sicurezza (Aksp). Di fronte ai partecipanti, funzionari della pubblica sicurezza provenienti da quindici diversi Paesi del mondo, Kurti ha sottolineato che, di fronte a queste sfide alla sicurezza globale, l’assistenza, la cooperazione e l’interazione di tutti gli stati che si affidano ai valori democratici, per affrontare il terrorismo e i crimini che minacciano la sicurezza degli Stati e dei popoli in tutto il mondo, è necessaria. Kurti ha detto che il Kosovo, essendo un partner serio e affidabile per i suoi alleati, contribuisce alla pace e alla sicurezza regionale, ma il suo vicino settentrionale rimane una minaccia per la pace. "La Serbia minaccia militarmente continuamente il Kosovo, al punto che sposta la sua artiglieria militare attorno al nostro confine. Inoltre, ha costruito 48 basi avanzate o offensive, 28 militari e 20 della gendarmeria, vicino al nostro confine. Lo ha fatto lungo il nostro confine, lungo 381 chilometri, e rappresenta una minaccia costante per la sicurezza del nostro Paese. Le azioni pericolose della Serbia, le sue aspirazioni territoriali verso la Repubblica del Kosovo e la lotta contro la nostra statualità con tutti i meccanismi possibili, minano la pace e la stabilità nel paese regione e oltre", ha aggiunto Kurti. (Alt)