Medio Oriente: Usa-Ue, Israele ha diritto a difendersi nel rispetto delle norme internazionali

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea hanno condannato “fermamente” l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas, al termine del summit Usa-Ue odierno alla Casa Bianca, al quale hanno partecipato il presidente Usa, Joe Biden; il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel; e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una nota congiunta, i leader hanno detto che “non deve esserci alcuna giustificazione per il terrorismo”. Nel documento, i partecipanti al summit hanno riconosciuto il diritto di Israele a difendersi contro “questo attacco brutale, nel rispetto delle norme internazionali e umanitarie”. I leader hanno ribadito l’impegno a lavorare insieme per garantire la sicurezza dei civili e la fornitura di aiuti umanitari alla striscia di Gaza. “Prevenire ulteriori escalation in Medio Oriente è cruciale”, si legge nella dichiarazione. (Was)