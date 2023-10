Ucraina: Usa-Ue, continueremo a fornire assistenza a Kiev contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea hanno ribadito il rispettivo impegno a fornire assistenza politica, finanziaria, militare e umanitaria all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Nella nota congiunta pubblicata al termine del summit Usa-Ue odierno alla Casa Bianca, i leader hanno esortato nuovamente la Federazione Russa a “porre immediatamente fine a questa guerra brutale, ritirando le truppe dal territorio sovrano dell’Ucraina”. Il presidente Usa, Joe Biden, insieme al presidente del Consiglio europeo e alla presidente della Commissione europea, Charles Michel e Ursula von der Leyen, ha ricordato che qualsiasi accordo di pace dovrà rispettare l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. “Continueremo ad assistere Kiev per tutto il tempo necessario, e ad aiutare le autorità nazionali ad avviare un processo di riforma che consenta al Paese di rispettare gli standard fissati nel processo di adesione all’Unione europea”, si legge nel documento. I leader hanno anche condannato il blocco dell’accordo sul grano ucraino da parte di Mosca, denunciandone le conseguenze sulla sicurezza alimentare a livello globale, ribadendo poi l’impegno a continuare ad utilizzare lo strumento sanzionatorio per ostacolare “la macchina da guerra del Cremlino”. (Was)