Usa: processo per frode, Trump multato per aver violato restrizioni del tribunale

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà pagare una multa di cinquemila dollari per avere violato le restrizioni imposte dal tribunale, che gli ha precedentemente vietato di fare dichiarazioni e pubblicare messaggi sui social network in cui attacca i funzionari giudiziari e i testimoni intervenuti nel quadro del processo civile per frode che lo vede coinvolto a New York. Il giudice Arthur Engoron, che sta coordinando il caso, ha affermato che l’ex presidente “è stato avvisato più volte e in maniera chiara in merito alle conseguenze di una violazione relativamente alle disposizioni del tribunale: ormai siamo ben oltre la fase degli avvisi”. (Was)