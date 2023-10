Iraq: milizie sciite rivendicano nuovo attacco con droni contro base Usa di Harir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro attacco con droni ha preso di mira la base militare della coalizione guidata dagli Stati Uniti a Harir, nel nord dell’Iraq. Lo ha rivendicato la cosiddetta “Resistenza islamica dell'Iraq”, una nuova coalizione che riunisce le milizie sciite appoggiate dall’Iran in Iraq. “I mujaheddin hanno preso di mira con due droni la base di occupazione americana ad Harir, che si trova a 45 chilometri dall'aeroporto internazionale di Erbil, e hanno colpito direttamente i loro obiettivi”, riferisce il comunicato rilanciato sul canale Telegram del gruppo sciita libanese Hezbollah. E’ il secondo attacco contro la stessa base in pochi giorni. Mercoledì scorso, 18 ottobre, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva riferito di un attacco con droni sventato contro la base di Al Harir. Quell’azione era stata rivendicata in particolare da Kataib Hezbollah, un gruppo paramilitare sciita iracheno che fa parte delle Unità di mobilitazione popolari (Pmu), sostenute dall'Iran. (segue) (Res)