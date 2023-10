Governo: Meloni, Berlusconi ci manca molto, sarebbe fiero del lavoro che stiamo facendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi era un amico, un alleato, un combattente. “Manca molto a tutti noi, ci manca soprattutto in questo momento storico così complesso. La sua visione, le sue idee e la sua lungimiranza sarebbero stati estremamente preziosi per orientare le nostre scelte per darci una mano in questa complessa congiuntura”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'evento elettorale per le suppletive al Senato di Adriano Galliani a Monza. “Domenica 22 e lunedì 23 ottobre si vota per le elezioni suppletive del Senato nel collegio uninominale Lombardia-06 e sono chiamati alle urne i cittadini dei 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza. È un’elezione molto particolare, per certi versi unica. Perché i cittadini sono chiamati a scegliere chi prenderà il seggio lasciato vacante a Palazzo Madama da Silvio Berlusconi”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Sono convinta che Silvio sarebbe molto fiero del lavoro che stiamo facendo e della determinazione con la quale stiamo portando avanti quelle battaglie che, per tanti anni, abbiamo combattuto fianco a fianco per fare dell’Italia una Nazione più forte, più moderna, più prospera”. (Rin)