Medio Oriente: governo Israele conferma liberazione due ostaggi statunitensi

- Il governo di Israele ha confermato la liberazione di due ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito oggi l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In precedenza, il portavoce delle Brigate al Qassam, l'ala militare del movimento islamista palestinese Hamas, Abu Obaida, aveva annunciato la liberazione di due statunitensi, una madre e sua figlia, per "motivi umanitari". "Stasera Judith Tai Raanan e Natalie Shoshana Raanan sono state liberate dalle mani dell'organizzazione terroristica Hamas (...). Il commissario per le persone rapite e scomparse, generale Gal Hirsch, insieme a rappresentanti delle Forze di difesa israeliane (Idf) e delle forze di sicurezza, li ha incontrati al confine della Striscia di Gaza e in questo momento si stanno dirigendo verso un punto d'incontro in una base militare nel centro del Paese, dove li stanno aspettando i familiari", si legge nella nota. (Res)