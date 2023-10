Medio Oriente: ministro Esteri Libano, “Israele dichiari cessate il fuoco di 24 ore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, ha chiesto a Israele di dichiarare un cessate il fuoco di 48 ore. “Allora sapremo chi ha iniziato cosa”, ha detto Bou Habib all’emittente televisiva statunitense “Cnn”. Il capo della diplomazia di Beirut ha spiegato che il Paese dei cedri teme un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas. "Noi davvero non vogliamo la guerra. Stiamo dialogando con i vari gruppi. Ma è incontrollabile, perché dipende tutto da quello che è successo a Gaza", ha detto il ministro del governo libanese in carica per il disbrigo degli affari correnti. (Lib)