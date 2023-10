Medio Oriente: ministro Esteri Turchia, “noi pronti a fare da garanti per la pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha detto che il suo Paese è pronto a fare “da garante” per raggiungere la pace in Medio Oriente. “La questione della garanzia è in realtà una questione che riguarda i paesi della regione che la abbracciano attivamente e che, in un certo senso, si assumeranno la responsabilità insieme ai palestinesi. Allo stesso modo, devono esserci dei garanti coinvolti in Israele”, ha detto il ministro turco in un’intervista a “Trt Haber”. “Con il sostegno incondizionato degli Stati Uniti, Israele ha ottenuto molte vittorie temporanee, ma mai una pace permanente e sicura. In ogni crisi muoiono più cittadini e soldati rispetto a quella precedente. Penso che potremo svolgere un ruolo in questa questione se gli altri nostri amici nella regione lo riterranno appropriato. Naturalmente resta da vedere chi interverrà e chi sarà il garante da parte israeliana”, ha concluso Fidan. (Res)