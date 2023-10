Medio Oriente: vicepresidente commissione Ue Schinas domani a summit del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata invitata dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a partecipare al Summit per la pace del Cairo di domani, dedicato alla crisi in Medio Oriente, ma non andrà. A quanto si apprende, von der Leyen, oggi a Washington per partecipare al vertice Ue-Usa, ha infatti incaricato il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, di rappresentarla al vertice egiziano. (Cae)