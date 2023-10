Suppletive: Ronzulli (FI), Galliani rappresenterà al meglio esigenze di Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una scelta di campo quella che sono chiamati a fare i cittadini di Monza e della Brianza. “E sono certa che sceglieranno l'interesse per il territorio da parte di chi lo vive, non quello per la poltrona di paracadutati dell'ultima ora, l'attenzione per la crescita della provincia e verso tutte le categorie produttive, non l'assistenzialismo, la cultura di migliorare la vita delle persone, non di accompagnarle a morire, l'obiettivo delle liberalizzazioni, non quello di liberalizzare la droga. Sono certa, quindi, che sceglieranno Adriano Galliani per rappresentarli in Senato". Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, arrivando all'evento di chiusura della campagna elettorale per le suppletive del collegio senatoriale Monza e Brianza. "Adriano – ha proseguito - è la persona che più di ogni altra potrà riempire il vuoto lasciato in Senato dal presidente Berlusconi. E non lo è solo perché gli è stato a fianco per una vita. Ma perché ne incarna la filosofia, la visione liberale, i principi che quasi trent'anni fa diedero vita a Forza Italia. Galliani porterà con sé un bagaglio di esperienza, competenza ed entusiasmo che rappresenteranno un valore aggiunto per affrontare tutti gli appuntamenti che ci attendono in questa legislatura, a cominciare dalla legge di Bilancio". "Ma sarà anche un valore aggiunto per Monza e la Brianza, perché saprà portare a Roma le istanze provenienti da tutte le categorie di un territorio che è fra i più produttivi del Paese, ma che non vuole smettere di crescere. Per questo domenica e lunedì dobbiamo assolutamente andare a votare, esercitando il diritto e il dovere di dire da chi si vuole essere rappresentati, e dobbiamo assolutamente andare a votare per Adriano Galliani", ha concluso. (Rin)