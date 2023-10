Piemonte 2024: confronto M5s-Pd, prove di campo largo rimandate e scoppia il caso Lo Russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema ha voluto sottolineare il suo punto di vista anche il padrone di casa, Marco Grimaldi: “Sono certo che il sindaco di Torino ci sarà con tutta la sua forza assieme alla giunta e se non ci sarà si aprirà un problema politico. Chiara Gribaudo ha avuto il merito di riaprire la partita. Le battaglie che perdiamo sono quelle che non facciamo, ricordo la campagna per Mercedes Bresso: eravamo dati per sconfitti ma l’abbiamo vinta, possiamo rifarlo”. Alla fine dell’incontro sempre la vicepresidente del Pd ha sottolineato che”di terreno di recupero ce n'è molto e mi pare che le aperture che ci sono state siano significative. Segnalo però che bisogna fare in fretta, perché i tempi non sono una variabile secondaria”. Positivo anche l’esponente dell’Alleanza Verdi-Sinistra: ”Siamo davanti a una grande apertura, perché se si dice che il problema non sono i nomi e non è il perimetro, ma sono pronti a sedersi a un tavolo a partire dai programmi, credo che ci troveremo più uniti di quanto si pensa”. Apertura o meno il discorso sulle alleanze è rimandato a dopo la presentazione dei programmi e nel frattempo le elezioni sono sempre più vicine. (Rpi)