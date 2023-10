© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese islamista di Hamas deve rilasciare “tutti gli ostaggi, immediatamente e senza condizioni”. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Le dichiarazioni di Hamas non sono credibili”, ha aggiunto, interpellato sulla possibile disponibilità del movimento a rilasciare ulteriori ostaggi. (Was)