Usa: Corte suprema blocca restrizioni all’interlocuzione tra governo e piattaforme social

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha bloccato una sentenza emanata da un tribunale federale della Louisiana, che ha imposto una serie di limiti alla capacità dell’amministrazione Biden di avviare interlocuzioni con le società che gestiscono le piattaforme social online. La decisione della Corte suprema ha sospeso l’entrata in vigore delle restrizioni, che avrebbero limitato in maniera significativa le interlocuzioni tra le piattaforme social e agenzie federali come la Casa Bianca, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), il Federal Bureau of Investigation (Fbi) e le agenzie per la sicurezza cyber. Nello specifico, le istituzioni federali non avrebbero potuto contattare le piattaforme per chiedere la rimozione di contenuti classificati come disinformazione o relativi alla pandemia di Covid-19. (Was)