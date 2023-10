Finanza: Standard and Poor’s conferma rating “BBB” Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Standard and Poor’s conferma il rating “BBB” dell’Italia con un outlook stabile. La crescita economica – riferisce una nota – rallenterà nel 2023 e nel 2024. Secondo le proiezioni dell’agenzia di rating, entro il 2025 la crescita del Pil reale dell'Italia tornerà al di sopra dell'1 per cento. Il consolidamento del bilancio sarà più lento di quanto previsto in precedenza, mentre il debito pubblico e la sensibilità alle condizioni di mercato rimarranno elevati. (Rin)