Ucraina: von der Leyen, crisi in Medio Oriente non farà diminuire il sostegno a Kiev

- La crisi in Medio Oriente non farà venire meno il sostegno dell’Unione europea nei confronti dell’Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un trilaterale alla Casa Bianca con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente Usa, Joe Biden. “Insieme agli Stati Uniti, stiamo lavorando per ostacolare la macchina della guerra russa: Vladimir Putin fallirà”, ha detto. (Was)