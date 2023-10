Africa-Italia: vice ministro Cirielli apre seminario "Rafforzare gli ecosistemi digitali locali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seminario ha riunito un qualificato pubblico di aziende, organizzazioni internazionali (fra cui alti funzionari dell'Unione africana, della Commissione europea, dell'Undp, dell'Ocse), rappresentanti delle associazioni della società civile e settore privato, dando vita a una discussione sulle opportunità del settore. Nel corso dei lavori sono stati presentati esempi concreti di partenariato tra imprese italiane e africane in vari ambiti della digitalizzazione ed è emerso un grande potenziale di collaborazione con il settore privato, anche attraverso adeguati strumenti finanziari. Nel corso del seminario sono state inoltre approfondite le collaborazioni con i partner europei, in particolare tramite il Digital for Development Hub e il Global Gateway Africa-Europa, che mobiliterà circa 150 miliardi di euro di investimenti da qui fino al 2027, rispetto ai quali la transizione digitale ricoprirà un ruolo chiave, particolarmente in Africa. (Com)