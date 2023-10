Rpt - Suppletive: Benigni (FI), in bocca al lupo a Galliani, elettori faranno scelta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con titolo corretto - "Domenica e lunedì gli elettori della provincia di Monza e Brianza saranno chiamati alle urne per scegliere chi dovrà occupare il seggio in Senato del Presidente Berlusconi: sono convinto che sapranno fare la scelta giusta, dando il loro voto al candidato della coalizione di centrodestra, il nostro Adriano Galliani. Sappiamo bene che c'è un forte rischio di astensione: per questo nelle ultime settimane ci siamo impegnati tutti, al fianco di Galliani, per incontrare i cittadini e gli imprenditori e convincerli ad andare a votare". Lo afferma in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro. "In tutti questi anni – prosegue - Galliani ha dimostrato di essere una persona capace, seria, vincente, legato indissolubilmente alla sua Monza e alla Brianza. È sempre stato al fianco del presidente Berlusconi, di cui era amico leale e con cui ha condiviso una parte importante della sua vita e dei suoi successi, con il Milan e il Monza. È la persona giusta, quindi, per raccoglierne l'eredità in Senato e proseguire il suo impegno per questi territori. Noi siamo con lui, uniti e compatti con tutto il centrodestra, forti di quanto fatto di buono in questo primo anno di legislatura. In bocca al lupo Adriano", conclude. (Com)